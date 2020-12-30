В России апелляционный военный суд города Власиха оставил под арестом проукраинского активиста из оккупированного Крыма Олега Приходько. Он будет находиться в СИЗО Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года.

Активист рассказал, что его перевели в другую камеру, в которой есть еще 2 человека. Об этом заявил адвокат Назим Шейхмамбетов, сообщает "Радио Свобода".

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По его словам, Приходько является пожилым человеком, поэтому, учитывая эпидемиологическую ситуацию, пребывание в СИЗО может нарушить его права.

Однако суд оставил в силе постановление Южного военного окружного суда,

– рассказал адвокат.

Шейхмамбетов подчеркнул, что сейчас жалоб насчет состояния здоровья и содержания активиста нет. Как сообщил адвокат, недавно активист немного простудился. Однако медики в изоляторе оказывают ему необходимую помощь.

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