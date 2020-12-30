В России суд оставил под арестом украинского политзаключенного Приходько: что известно
В России апелляционный военный суд города Власиха оставил под арестом проукраинского активиста из оккупированного Крыма Олега Приходько. Он будет находиться в СИЗО Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года.
Активист рассказал, что его перевели в другую камеру, в которой есть еще 2 человека. Об этом заявил адвокат Назим Шейхмамбетов, сообщает "Радио Свобода".
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По его словам, Приходько является пожилым человеком, поэтому, учитывая эпидемиологическую ситуацию, пребывание в СИЗО может нарушить его права.
Однако суд оставил в силе постановление Южного военного окружного суда,
– рассказал адвокат.
Шейхмамбетов подчеркнул, что сейчас жалоб насчет состояния здоровья и содержания активиста нет. Как сообщил адвокат, недавно активист немного простудился. Однако медики в изоляторе оказывают ему необходимую помощь.
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Кто такой Олег Приходько: коротко
- Олег Приходько – проукраинский активист. В 2016 году российские силовики задержали его за украинские номерные знаки на автомобиле.
- В феврале 2019 года они обыскали активиста и изъяли государственную символику Украины, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.
- В октябре 2019 года Приходько задержали. Его обвиняли в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки в оккупированном Крыму.
- Впоследствии активиста отправили в СИЗО на 2 месяца. Впрочем, Приходько убеждал, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили.
- В марте 2020 года Приходько этапировали в Ростов-на-Дону.
- Приходько в октябре 2020 года пригрозил перерезать себе вены. Он требовал, чтобы ему передали лекарство, которое отправила его дочь.
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