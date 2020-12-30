У Росії Апеляційний військовий суд міста Власиха залишив під арештом проукраїнського активіста з окупованого Криму Олега Приходька. Він перебуватиме в СІЗО Ростова-на-Дону до 16 березня 2021 року.

Активіст розповів, що його перевели в іншу камеру, у якій є ще 2 людей. Про це заявив адвокат Назім Шейхмамбетов, повідомляє "Радіо Свобода".

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За його словами, Приходько є літньою людиною, тому з огляду на епідеміологічну ситуацію, перебування в СІЗО може порушити його права.

Однак суд залишив чинною ухвалу Південного військового окружного суду,

– розповів адвокат.

Шейхмамбетов наголосив, що наразі скарг щодо стану здоров'я та утримання активіста немає. Як повідомив адвокат, нещодавно активіст трохи застудився. Однак медики в ізоляторі надають йому необхідну допомогу.

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