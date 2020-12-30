У Росії суд залишив під арештом українського політв'язня Приходька: що відомо
У Росії Апеляційний військовий суд міста Власиха залишив під арештом проукраїнського активіста з окупованого Криму Олега Приходька. Він перебуватиме в СІЗО Ростова-на-Дону до 16 березня 2021 року.
Активіст розповів, що його перевели в іншу камеру, у якій є ще 2 людей. Про це заявив адвокат Назім Шейхмамбетов, повідомляє "Радіо Свобода".
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За його словами, Приходько є літньою людиною, тому з огляду на епідеміологічну ситуацію, перебування в СІЗО може порушити його права.
Однак суд залишив чинною ухвалу Південного військового окружного суду,
– розповів адвокат.
Шейхмамбетов наголосив, що наразі скарг щодо стану здоров'я та утримання активіста немає. Як повідомив адвокат, нещодавно активіст трохи застудився. Однак медики в ізоляторі надають йому необхідну допомогу.
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Хто такий Олег Приходько: коротко
- Олег Приходько – проукраїнський активіст. У 2016 році російські силовики затримали його за українські номерні знаки на автомобілі.
- У лютому 2019 року вони обшукали активіста та вилучили державну символіку України, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери й різну техніку.
- У жовтні 2019 року Приходька затримали. Його звинувачували у підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки в окупованому Криму.
- Згодом активіста відправили у СІЗО на 2 місяці. Втім, Приходько переконував, що нібито знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули.
- У березні 2020 року Приходька етапували до Ростова-на-Дону.
- Приходько у жовтні 2020 року пригрозив перерізати собі вени. Він вимагав, щоб йому передали ліки, які відправила його дочка.
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