России трудно продавать нефть и без эмбарго, – Фурса

Россиянам очень трудно продать нефть, которая у них есть. Они даже продают нефть со скидкой почти 50% покупателям из Индии.

Однако впоследствии крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии отказалась от российской нефти. Об этом в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

К слову Не будет мира без полного эмбарго на нефть и газ из России, – Зеленский к европейцам

Уже были новости о затоваривании складов, что приводило к остановке определенных нефтеперерабатывающих заводов.

Теперь и самый крупный в мире швейцарский трейдер отказался от новых контрактов с Россией.

Именно поэтому у россиян возникают проблемы с тем, чтобы эту нефть продать даже без эмбарго со стороны Европейского Союза.

– отметил Фурса.

Нефтяная отрасль России умрет

Если ЕС введет полное эмбарго на поставку нефти, это будет иметь для России тяжелые последствия. В первую очередь, отрасль начнет умирать. Кроме этого, начнут увольняться люди.

"В настоящее время экономика и российский бюджет держится на плаву из-за нефтегазовых доходов. Даже если половину из этих доходов забрать, это будет иметь существенное влияние на экономику России", – подчеркнул Фурса.