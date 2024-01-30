У крупнейшей частной компании России S7 Airlines начались проблемы из-за санкций. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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В России часто ломаются самолеты

В период с 27 по 29 января в 3 самолетах авиакомпании S7 Airlines отказали двигатели. В понедельник Airbus A-320 со 170 людьми на борту вылетел из Омска. Этот самолет сел в Домодедово с неисправным правым двигателем. Теперь этот транспорт не будет выполнять рейсы.

В субботу, 27 января, в России произошли два одинаковых инцидента. На рейсе Улан-Удэ – Москва пилот самолета Boeing 737-800 доложил о помпаже левого и правого двигателей. Это произошло за несколько секунд до отрыва авиалайнера от взлетно-посадочной полосы. В результате всех 160 пассажиров высадили, а их рейс перенести на 75 часов.

В тот же день еще один Boeing 737-800 должен был лететь из столицы страны-агрессорки в турецкую Анталию. У этого самолета тоже произошел помпаж двигателя, однако только левого. Так что этот рейс тоже прервали.

К слову, помпаж двигателя может привести к разрушению самолета во время полета.

Подобные случаи уже были