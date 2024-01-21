Перед падением пилоты поочередно сообщили об отказе двух двигателей. Вероятно, именно это и послужило причиной авиатрошки.
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Падение самолета в Афганистане
Вечером 20 января частный самолет Falcon 10, летевший в Москву, потерпел крушение в горах Афганистана. Экипаж самолета 25 минут до исчезновения с радаров сообщил, что у них заканчивается топливо, поэтому они планируют совершить посадку на аэродроме Таджикистана. Вскоре пилоты начали заявлять, что у них отказывают двигатели.
Частный самолет упал у горы Топхане в районе Зебака. Официальная причина крушения самолета – отказ двух двигателей, техническая неисправность.
В Афганистане разбился российский частный самолет: видео с места трощи
Как сообщают российские СМИ, на борту находился бизнесмен Анатолий Евсюков и его супруга. Семейная пара отдыхала в Таиланде, но женщина заболела. Ее даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Было принято решение о перелете.
По предварительным данным, на борту находились 6 человек – 4 члена экипажа и 2 пассажира. По информации российского посольства в Афганистане, по крайней мере 4 человека выжили, судьба остальных устанавливается.
Проблемы с самолетами в России
- В конце ноября 2023 года в России заявили, что в результате санкций Запада потеряли 76 пассажирских самолетов. Санкции против российской авиаотрасли были введены после начала полномасштабной войны. В рамках ограничений США и Европейский Союз перестали поставлять в Россию самолеты и комплектующие.
- Например, в декабре в российском городе Улан-Уде, являющемся столицей Бурятии, внезапно загорелся грузовой самолет. Воздушное судно вспыхнуло, как только взмыло из аэропорта. Чтобы спастись, пилоту самолета пришлось сбрасывать топливо в воздухе.
- Приблизительно в то же время борт с радиоактивным грузом аварийно сел в московском аэропорту "Внуково". При посадке самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси. Опасный груз якобы тоже не поврежден.