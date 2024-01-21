Перед падением пилоты поочередно сообщили об отказе двух двигателей. Вероятно, именно это и послужило причиной авиатрошки.

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Падение самолета в Афганистане

Вечером 20 января частный самолет Falcon 10, летевший в Москву, потерпел крушение в горах Афганистана. Экипаж самолета 25 минут до исчезновения с радаров сообщил, что у них заканчивается топливо, поэтому они планируют совершить посадку на аэродроме Таджикистана. Вскоре пилоты начали заявлять, что у них отказывают двигатели.

Частный самолет упал у горы Топхане в районе Зебака. Официальная причина крушения самолета – отказ двух двигателей, техническая неисправность.

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Как сообщают российские СМИ, на борту находился бизнесмен Анатолий Евсюков и его супруга. Семейная пара отдыхала в Таиланде, но женщина заболела. Ее даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Было принято решение о перелете.

По предварительным данным, на борту находились 6 человек – 4 члена экипажа и 2 пассажира. По информации российского посольства в Афганистане, по крайней мере 4 человека выжили, судьба остальных устанавливается.

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