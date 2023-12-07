Об инциденте сообщают российские телеграм-каналы. Чтобы спастись, пилоту самолета пришлось сбрасывать топливо в воздухе, передает 24 Канал.

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Самолет загорелся сразу после взлета

Как сообщают в сети, грузовой самолет ТУ-204 взлетал из аэропорта "Байкал" в столице Бурятии Улан-Удэ. Буквально через несколько минут у воздушного судна загорелся левый двигатель. Инцидент утром 7 декабря произошел с самолетом авиакомпании "Авистар-ТУ".

В Улан-Удэ загорелся самолет: смотрите видео

После того как самолет вспыхнул, экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации диспетчерам и все службы аэропорта "Байкал" были приведены в состояние повышенной готовности. Чтобы спастись и избежать масштабной авиакатастрофы, экипажу самолета пришлось сбрасывать топливо в воздухе. Лишь после этого судно удалось посадить.

На взлетно-посадочной полосе ТУ-204 ожидали несколько пожарных машин, а также кареты скорой. Как сообщают местные власти, во время этого инцидента никто не пострадал, а разрушений удалось избежать.

Экипаж самолета сбрасывал топливо в воздухе: смотрите видео

Что стало причиной возгорания самолета – неизвестно. Впрочем, транспортная прокуратура уже начала устанавливать обстоятельства, а специальная экспертная комиссия планирует провести проверку.

И хотя оккупанты стараются не признавать этого и заявляют, мол, санкции Запада "не действуют", впрочем, таким вбросам могут поверить только россияне. К примеру, недавно в России едва удалось посадить пассажирский боинг, поскольку на самолете сломалось шасси. Оккупанты несколько часов ремонтировали борт, чтобы он смог продолжить рейс.

Сколько самолетов потеряла Россия из-за санкций

Сколько бы пропагандисты не заявляли, что Россия якобы "не испытывает" действий санкций, однако реальное положение вещей совсем другое. Более того, оккупантам пришлось признать, что за неимением запчастей уже потеряно 76 пассажирских самолетов.

То, что антироссийские санкции действуют и имеют результат, пришлось признать главе министерства транспорта России Виталию Савельеву.

"Нас неожиданно застали врасплох решениями забрать самолеты. В общей сложности мы потеряли 76 пассажирских судов", – жаловался Савельев.