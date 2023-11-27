По информации пропагандистских изданий, об этом рассказал глава министерства транспорта России Виталий Савельев. 24 Канал.
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Россия потеряла пассажирские самолеты
Нас неожиданно застали врасплох решениями забрать самолеты. В общей сложности мы потеряли 76 пассажирских судов,
– сообщил Савельев.
Санкции против русской авиаотрасли были введены после начала полномасштабной войны. В рамках ограничений США и Европейский Союз перестали поставлять в Россию самолеты и комплектующие.
Они обязали лизингодателей вернуть самолеты, сданные в лизинг. Их количество, по данным Bloomberg, составило до 40% российского флота. В связи с этим иностранные суда авиакомпаний страны-агрессора были арестованы.
Ранее обнародовали информацию, что крупнейшая лизинговая компания России ГТЛК отказалась от запланированных повышений ставки на 30% на лизинг 37 самолетов, ранее принадлежавших GTLK Europe. Издание отмечает, что большинство этих лайнеров используют авиакомпании Аэрофлот и Россия, S7 Airlines, Ямал и Аврора.
"Компромиссу", по информации пропагандистов, удалось добиться благодаря вмешательству минтранса.
Санкции Запада против России: последние новости
- Европарламент отметил об усилении санкций против России. Европейские чиновники призывают Еврокомиссию и государства-члены ЕС усилить меры, чтобы Москва не имела возможности обходить уже существующие ограничения.
- В то же время, Евросоюз создает 12 пакет санкций против России. Эти ограничения не смогут повредить стране-агрессору сразу. Они постепенно будут создавать все больше экономических проблем России.
- Казахский политик Мухтар Аблязов объяснил, что 12 пакет санкций против России рассчитан на ограничение торговли товарами на сумму 5,3 млрд евро. Будут также действовать ограничения в поставке различных технологий.