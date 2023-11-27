За інформацією пропагандистських видань, про це розповів голова міністерства транспорту Росії Віталій Савельєв, інформує 24 Канал.

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Росія втратила пасажирські літаки

Нас несподівано застали зненацька рішеннями забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден,

– повідомив Савельєв.

Санкції проти російської авіагалузі були введені після початку повномасштабної війни. У рамках обмежень США та Європейський Союз припинили постачати до Росії літаки та комплектуючі.

Вони зобов’язали лізингодавців повернути літаки, що були здані в лізинг. Їхня кількість, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту. У зв'язку з цим іноземні судна авіакомпаній країни-агресора були заарештовані.

Раніше оприлюднили інформацію, що найбільша лізингова компанія Росії ГТЛК відмовилася від запланованих підвищень ставки на 30% на лізинг 37 літаків, які раніше належали GTLK Europe. Видання зазначає, що більшість цих лайнерів використовують авіакомпанії Аерофлот та Росія, S7 Airlines, Ямал та Аврора.

"Компромісу", за інформацією пропагандистів, вдалося досягти завдяки втручанню мінтрансу.

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