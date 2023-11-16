Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що санкції проти Росії залишаються дієвими. Але є ще сфери, де не вводили ніяких обмежень. Хоч варто було б це зробити.

Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

Які санкції варто було б запровадити проти Росії

Як наголосив Рейтерович, наразі Захід ще не ввів жодних санкцій проти атомної енергетики. Це був би потужний удар, який завдав би проблем Росії. Але загалом санкції поступово працюють та "душать" тамтешню економіку.

Процес впровадження санкцій схожий на тактику пітона, який поступово душить і не дає можливості пручатися. Обмеження в такому форматі діють. Вони не дають колосального ефекту одразу, але змушують Росію витрачати додаткові ресурси, щоб обходити санкції,

– зазначив Рейтерович.

Зверніть увагу! Росія має змогу продавати нафту, обходячи цінову стелю. Для цього там використовують "тіньовий" флот.

Дивіться розмову з Ігорем Рейтеровичем на ютубі 24 Каналу

Росія досі намагається продавати власні ресурси. І якщо у Європі та США їм це робити складно, то є й інші держави, які готові купляти ту ж російську нафту. Потрібно перекривати інші напрямки.

Росія пристосовується. Але це не дозволяє їй з впевненістю дивитися у майбутнє. Є розуміння, що в один момент все може завалитися. Якщо ті країни, які купують російську нафту, відмовляться це робити на місяць або дещо більше, то ситуація для Кремля буде катастрофічною. Ознакою їхньої кризи є простий факт – ті ресурси, які вони накопичували роками, зараз "проїдаються" та зменшуються. Рано чи пізно вони остаточно закінчаться,

– розповів Рейтерович.

Санкції проти Росії: коротко