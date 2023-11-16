Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что санкции против России остаются действенными. Но есть еще сферы, где не вводились никакие ограничения. Хотя стоило бы это сделать.

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Какие санкции следовало бы ввести против России

Как отметил Рейтерович, Запад еще не ввел никаких санкций против атомной энергетики. Это был бы мощный удар, который нанес бы проблемы России. Но в целом санкции постепенно работают и "давят" тамошнюю экономику.

Процесс внедрения санкций похож на тактику питона, который постепенно душит и не позволяет сопротивляться. Ограничения в таком формате действуют. Они не дают колоссального эффекта сразу, но заставляют Россию тратить дополнительные ресурсы, чтобы обходить санкции.

– отметил Рейтерович.

Обратите внимание! Россия имеет возможность продавать нефть, обходя ценовой потолок. Для этого там используют "теневой" флот.

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Россия по-прежнему пытается продавать собственные ресурсы. И если в Европе и США им это делать сложно, то есть и другие государства, готовые покупать ту же российскую нефть. Необходимо перекрывать другие направления.

Россия адаптируется. Но это не позволяет им с уверенностью смотреть в будущее. Есть понимание, что в один момент все может рухнуть. Если те страны, которые покупают российскую нефть, откажутся это делать на месяц или больше, то ситуация для Кремля будет катастрофической. Признаком их кризиса является простой факт – ресурсы, которые они накапливали годами, сейчас "проедаются" и уменьшаются. Рано или поздно они окончательно закончатся,

– рассказал Рейтерович.

Санкции против России: коротко