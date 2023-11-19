Казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов объяснил 24 Каналу, что 12-й пакет антироссийских санкций рассчитан на ограничение торговли товарами на сумму в 5,3 миллиарда евро. В частности, 3,5 миллиарда евро – российскими алмазами. Остальное – ограничение поставок разных технологий.

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Санкции опоздали

Согласно 12 пакету санкций против России, речь идет об ограничении поставок российских технических алмазов.

Огранка 90% алмазов в мире производится в Индии. Россия свои алмазы переправляет в Индию, где они проходят огранки и получают сертификат происхождения "Индия".

Также Россия переправляет свои алмазы в Китай, Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому санкции против российских алмазов опоздали и сейчас бесполезны.

Только с марта по сентябрь следующего года ЕС хочет ввести систему контроля ограненных бриллиантов, которые могут подлежать санкциям. Евросоюзу еще предстоит отработать механизму.

То, что сейчас делает Европа – будто гоняется за мышами. В сентябре выручка Россия от продажи нефти и нефтепродуктов составила примерно 19 миллиардов долларов. Сейчас говорится о попытке ограничить торговлю алмазами, годовая выручка от которой составляет около 4 миллиардов долларов. Получается, что за месяц нефтяной сектор приносит России доходы в 5 раз больше, чем за год вся алмазная отрасль,

– подчеркнул казахский политик.

Основные доходы российского бюджета формируются благодаря нефтегазовой деятельности. Это то, что дает России деньги, в частности, на финансирование войны в Украине.

Будет ли "работать" 12 пакет санкции против России: смотрите видео

Есть недоработки

Европа пытается ввести более жесткий контроль относительно верхнего предела цен на нефть. Ранее существовало ограничение цены – 60 долларов за баррель. Однако по объективной оценке российская нефть продавалась не менее чем за 80 долларов за баррель.

Все, что указано в 12 пакете санкций против России – бесполезно. Когда такие полномасштабные санкции принимались в предыдущих пакетах, нужно было прилагать усилия, чтобы они работали, в частности, по нефтяной отрасли.

"В то же время это также недоработки со стороны Украины. Нет выстроенной Киевом на Западе компетенции, которая бы четко указывала, где можно "бить" и как можно "бить" по экономике России", – подчеркнул Мухтар Аблязов.

Санкции против России