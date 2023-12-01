Теперь из-за сломанного шасси рейс в Москву задерживается. Об этом пишут российские СМИ.
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В России посадили самолет из-за сломанного шасси
Из-за поломки шасси россиянам пришлось аварийно посадить летевшего из Москвы Boeing 777. Сообщается, что ему удалось приземлиться в Южно-Сахалинске "без событий" после того, как упало давление в правом колесе.
На борту было более 400 пассажиров – их встретили оперативные службы, прибывшие к месту приземления.
У окупантов проблемы с шасси: смотрите видео
Теперь обратный рейс задерживается, ведь оккупантам нужно заменить шасси, прежде чем поднять самолет в небо. Но с тем могут возникнуть проблемы, поскольку в стране-агрессорке не хватает запчастей для гражданской авиации из-за западных санкций.
Гражданская авиация России находится на грани коллапса
- Из-за санкций Запада Россия не может обслуживать гражданские самолеты. Поэтому количество авиапроисшествий на территории страны-агрессора уже подскочило.
- Наиболее проблемными местами российской авиации являются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.
- Согласно данным минтранспорта России, с января 2023 года в России зафиксировали 185 авиапроисшествий, около трети – с резким уровнем опасности. Известно, что было 150 случаев технических неисправностей самолетов, в то время как в прошлом году за этот период – 50.
- Из-за нехватки мощностей и специалистов в Москве пытается переориентировать обслуживание самолетов на Иран, однако там тоже нет сертификации.