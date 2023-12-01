Тепер через зламане шасі рейс до Москви затримується. Про це пишуть російські ЗМІ.
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У Росії посадили літак через зламане шасі
Через поломку шасі росіянам довелося аварійно посадити Boeing 777, який летів із Москви. Повідомляється, що йому вдалося приземлитися у Южно-Сахалінську "без подій" після того, як впав тиск у правому колесі.
На борту були понад 400 пасажирів – їх зустріли оперативні служби, які прибули до місця приземлення.
В окупантів проблеми з шасі: дивіться відео
Тепер зворотний рейс затримується, адже окупантам потрібно замінити шасі перш ніж підняти літак в небо. Але з тим можуть виникнути проблеми, оскільки в країні-агресорці бракує запчастин для цивільної авіації через західні санкції.
Цивільна авіація Росії перебуває на межі колапсу
- Через санкції Заходу Росія не може обслуговувати цивільні літаки. Через це кількість авіапригод на території країни-агресора вже підскочила.
- Найбільш проблемними місцями російської авіації є двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.
- Згідно з даними мінтранспорту Росії, від січня 2023-го в Росії зафіксували 185 авіапригод, близько третини – із різким рівнем небезпеки. Відомо, що було 150 випадків технічних несправностей літаків, тоді як торік за цей період – 50.
- Через брак потужностей та фахівців у Москві намагається переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, однак там теж немає сертифікації.