Перед падінням пілоти почергово повідомили про відмову двох двигунів. Ймовірно, саме це й стало причиною авіатрощі.
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Падіння літака в Афганістані
Ввечері 20 січня приватний літак Falcon 10, що летів до Москви, зазнав аварії в горах Афганістану. Екіпаж літака 25 хвилин до зникнення з радарів повідомив, що у них закінчується паливо, тому вони планують здійснити посадку на аеродромі Таджикистану. Згодом пілоти почали заявляти, що у них відмовляють двигуни.
Приватний літак впав біля гори Топхане у районі Зебак. Офіційна причина аварії літака – відмова двох двигунів, технічна несправність.
У Афганістані розбився російський приватний літак: відео з місця трощі
Як повідомляють російські ЗМІ, на борту перебував бізнесмен Анатолій Євсюков та його дружина. Сімейна пара відпочивала у Таїланді, але жінка захворіла. Її навіть довелося підключити до апарату ШВЛ. Було прийнято рішення про переліт.
За попередніми даними, на борту було 6 осіб – 4 члени екіпажу і 2 пасажири. За інформацією російського посольства в Афганістані, принаймні 4 особи вижили, доля решти встановлюється.
Проблеми з літаками у Росії
- Наприкінці листопада 2023 року у Росії заявили, що внаслідок санкцій Заходу втратили 76 пасажирських літаків. Санкції проти російської авіагалузі були введені після початку повномасштабної війни. У рамках обмежень США та Європейський Союз припинили постачати до Росії літаки та комплектуючі.
- Наприклад, у грудні у російському місті Улан-Уде, що є столицею Бурятії, раптово загорівся вантажний літак. Повітряне судно спалахнуло, як тільки злетіло з аеропорту. Аби врятуватися, пілоту літака довелося скидати паливо у повітрі.
- Приблизно у той же час борт із радіоактивним вантажем аварійно сів у московському аеропорту "Внуково". Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі. Небезпечний вантаж нібито теж не пошкоджено.