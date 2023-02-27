Вино производят на заводе в Ялте. Его признали "продукцией из Украины". Соответствующую наклейку разместили на полке.

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Россияне в соцсетях возмущаются таким решением супермаркета. Они призывают разобраться с директором магазина и "сбросить ему на голову холодильник".



Реакция россиян / Скриншот по соцсетям



Россияне "не поддерживают" войну против Украины / Скриншот из соцсетей

Украина вернет Крым

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина делает военные шаги для деоккупации полуострова. Защитники технически готовятся к контрнаступлению оружием, усилением, формированию бригад.

Надо работать. Поэтому, отвечая на вопросы о шагах, я могу сказать одно – все зависит от нас. Будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги и, дай Бог, чтобы они были удачными, – отметил президент.

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