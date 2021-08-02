Российские следователи убеждают, что поймали украинца "на горячем", а тот признал свою вину.

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Детали российского расследования

Российские спецслужбы сообщают, что во время задержания у гражданина Украины нашли и изъяли поддельные документы и удостоверения, которые якобы доказывают его причастность к работе в СБУ.

Одно из последних заявлений Минобороны о желании Украины построить свой ЗРК в России использовали как доказательство вины обвиняемого.

Суд признал виновным украинца и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам заключения в колонии общего режима.

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