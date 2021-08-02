Російські слідчі переконують, що впіймали українця "на гарячому", а той визнав свою провину.

До теми У Росії двох чоловіків засудили за держзраду та шпигунство на користь України

Деталі російського розслідування

Російські спецслужби повідомляють, що під час затримання в громадянина України знайшли та вилучили підроблені документи та посвідчення, які нібито доводять його причетність до роботи в СБУ.

Одну із останніх заяв Міноборони про бажання України збудувати свій ЗРК у Росії використовували як доказ провини обвинуваченого.

Суд визнав винним українця і засудив його до 3 років та 4 місяців ув'язнення в колонії загального режиму.

У Росії затримали українця за нібито контрабанду деталей ЗРК: відео