В России украинцев подозревают в занесении фото нацистов к "Бессмертному полку"

В России решили наказать тех, кто доставил фотографии нацистских преступников между фотографиями участников "Бессмертного полка". Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против четырех россиян. Среди подозреваемых оказались также граждане Украины и Эстонии.

На сайті Слідчого комітету Росії йдеться, що всі вони причетні до реабілітації нацизму під час віртуальної ходи "Безсмертний полк – онлайн"

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У Слідчому комітеті РФ повідомили, що у підозрюваних провели обшуки і вилучили відповідні матеріали та комп'ютерну техніку. Це дає підстави вважати, що всі особи були учасниками одних спільнот в соцмережах.

Кримінальні справи порушені проти Данила Симонова з Пермі, Андрія Шабанова з Самари, Дениса Воронцова з Волгограда, а також В'ячеслава Круглова з Ульяновська. Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Серед причетних до реабілітації нацизму є особи, які розміщували фотографії нацистських злочинців з території іноземних держав, зокрема – України та Естонії", – повідомляє СК Росії.

Що відомо про фото нацистів в акції "Безсмертний полк – онлайн"

Через пандемію коронавірусу замість щорічної ходи ветеранів Другої світової війни, акцію "Безсмертний полк" росіяни організували онлайн. Будь-хто міг завантажити на сайті фото родичів-ветеранів, після чого їх показували в інтернеті, на телебаченні і на медіаекранах у форматі віртуальної ходи.

Серед світлин організації, якою керує Кремль, виявили фото нацистів, підписані вигаданими іменами. Зокрема, фото одного з лідерів Третього рейху Генріха Гіммлера було підписано як "Алексєєв Василь Михайлович".



Гіммлер-Алексєєв на сайті "Безсмертного полку" / Скриншот

Також у рамках проєкту "Імена героїв" на сайті одного з челябінських ТРЦ показали чорно-білу світлину фюрера Адольфа Гітлера. Однак підписали його як героя війни Володимира Володимировича Суміна, і зобразили без вусів.