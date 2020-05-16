У Росії українців підозрюють у занесенні фото нацистів до "Безсмертного полку"

У Росії вирішили покарати тих, хто доставив фотографії нацистських злочинців між світлинами учасників "Безсмертного полку". Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти чотирьох росіян. Серед підозрюваних опинилися також громадяни України та Естонії.

На сайті Слідчого комітету Росії йдеться, що всі вони причетні до реабілітації нацизму під час віртуальної ходи "Безсмертний полк – онлайн"

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У Слідчому комітеті РФ повідомили, що у підозрюваних провели обшуки і вилучили відповідні матеріали та комп'ютерну техніку. Це дає підстави вважати, що всі особи були учасниками одних спільнот в соцмережах.

Кримінальні справи порушені проти Данила Симонова з Пермі, Андрія Шабанова з Самари, Дениса Воронцова з Волгограда, а також В'ячеслава Круглова з Ульяновська. Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Серед причетних до реабілітації нацизму є особи, які розміщували фотографії нацистських злочинців з території іноземних держав, зокрема – України та Естонії", – повідомляє СК Росії.

Що відомо про фото нацистів в акції "Безсмертний полк – онлайн"

Через пандемію коронавірусу замість щорічної ходи ветеранів Другої світової війни, акцію "Безсмертний полк" росіяни організували онлайн. Будь-хто міг завантажити на сайті фото родичів-ветеранів, після чого їх показували в інтернеті, на телебаченні і на медіаекранах у форматі віртуальної ходи.

Серед світлин організації, якою керує Кремль, виявили фото нацистів, підписані вигаданими іменами. Зокрема, фото одного з лідерів Третього рейху Генріха Гіммлера було підписано як "Алексєєв Василь Михайлович".



Гіммлер-Алексєєв на сайті "Безсмертного полку" / Скриншот

Також у рамках проєкту "Імена героїв" на сайті одного з челябінських ТРЦ показали чорно-білу світлину фюрера Адольфа Гітлера. Однак підписали його як героя війни Володимира Володимировича Суміна, і зобразили без вусів.