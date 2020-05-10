Черговий конфуз "побєдобісів": у РФ до "Безсмертного полку" записали лідера нацистів Гіммлера

В Росії знову не впізнали того, з ким їхні діди воювали під час Другої світової війни. Цього разу конфуз набув серйознішого розголосу, оскільки трапився на сайті "Безсмертного полку". А цією організацією керує та фінансує її Кремль. Так, пропагандисти розмістили на сторінці солдата з Ростовської області фото одного з лідерів Третього рейху Генріха Гіммлера.

У заявці про поповнення бази "Безсмертного полку" фото Гіммлера було підписано як "Алексєєв Василь Михайлович". Вигаданому "Алексєєву" вказали звання полковника, а дати народження та смерті вписали навмання. Відповідну сторінку вже видалили. Інформацію про це підтвердив координатор "Безсмертного полку" в Ростові-на-Дону Андрій Кудряков, передають "РИА Новости".

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"Ми з правоохоронними органами розберемося, хто це зробив. Напевно, психічно хвора людина", – зауважив активіст.

Кудряков додав, що це не єдина спроба вкидання. Зокрема, намагалися просувати фотографії Гітлера та інших представників нацизму.

За його словами, він звернувся до Томська, де розміщується сайт "Безсмертного полку", з проханням видалити сторінку. Зауважимо, куратор руху в Томську Сергій Колотовкін раніше запевняв місцеві ЗМІ, що вони цю сторінку видалять.

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Гіммлер-Алексєєв на сайті "Безсмертного полку"

Коротко про Генріха Гіммлера

Народився 7 жовтня 1900 року в Мюнхені

Це один із найголовніших та найвпливовіших лідерів нацистської Німеччини, сподвижник Гітлера.

Його вважають одним із організаторів Голокосту.

Зокрема, він організував айнзацгрупи — ескадрони смерті, які здійснювали масові вбивства цивільних осіб на окупованих територіях.

Будучи відповідальним за функціонування концтаборів, Гіммлер віддав накази про знищення близько 6 мільйонів євреїв, від 200 до 500 тисяч циган і мільйонів інших в'язнів.

Більшість знищених людей були громадянами Польщі та СРСР.

Помер 23 травня 1945 року, після того, як проковтнув під час допиту ампулу з ціаністим калієм.

Труп Гіммлера кремовано, а попіл розвіяно в лісі поблизу Люнебурга.

До слова, раніше до "Безсмертного полку" також зачислили обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдріха під ім'ям Романа Герданова. Крім того, у мережі та, імовірно, на екранах челябінського торгового центру "Космос" деякий час висіла відредагована фотографія Адольфа Гітлера без вусів, представленого як радянський фронтовик-герой.

Що таке "Безсмертний полк"? Це російська пропагандистська громадська організація. Її зареєстрували в 2011 році в Томську (Росія) три журналісти. Організація проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни.



Початковою метою громадської організації було збирання історій військовослужбовців через власний сайт. У Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах – як провокативна та спекулятивна.



Основні дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

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