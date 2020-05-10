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Очередной конфуз "победобесов": в РФ в" Бессмертный полк" записали лидера нацситов Гиммлера

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В РФ в "Бессмертный полк" записали лидера нацистов Гиммлера: детали конфуза
Генрих Гиммлер / AP

В России снова не узнали того, с кем их деды воевали во время Второй мировой войны. На этот раз конфуз приобрел более серьезную огласку, поскольку случился на сайте "Бессмертного полка". А этой организацией руководит и финансирует ее Кремль. Так, пропагандисты разместили на странице солдата из Ростовской области фото одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера.

В заявке о пополнении базы "Бессмертного полка" фото Гиммлера было подписано как "Алексеев Василий Михайлович". Вымышленному "Алексееву" указали звание полковника, а даты рождения и смерти вписали наугад. Соответствующую страницу уже удалили. Информацию об этом подтвердил координатор "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков, передают "РИА Новости".

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"Мы с правоохранительными органами, разберемся, кто это сделал. Наверное, психически больной человек", – отметил активист.

Кудряков добавил, что это не единственная попытка вброса. В частности, пытались продвигать фотографии Гитлера и других представителей нацизма.

По его словам, он обратился в Томск, где размещается сайт "Бессмертного полка", с просьбой удалить страницу. Заметим, куратор движения в Томске Сергей Колотовкин ранее уверял местные СМИ, что они эту страницу удалят.

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Гиммлер-Алексеев на сайте "Бессмертного полка"

Кратко о Генрихе Гиммлере.

  • Родился 7 октября 1900 года в Мюнхене
  • Это один из самых главных и влиятельных лидеров нацистской Германии, сподвижник Гитлера.
  • Его считают одним из организаторов Холокоста.
  • В частности, он организовал айнзацгруппы — эскадроны смерти, которые осуществляли массовые убийства гражданских лиц на оккупированных территориях.
  • Будучи ответственным за функционирование концлагерей, Гиммлер отдал приказы об уничтожении около 6 миллионов евреев, от 200 до 500 тысяч цыган и миллионов других узников.
  • Большинство уничтоженных людей были гражданами Польши и СССР.
  • Умер 23 мая 1945 года, после того, как проглотил во время допроса ампулу с цианистым калием.
  • Труп Гиммлера кремирован, а пепел развеян в лесу близ Люнебурга.

К слову, ранее к "Бессмертному полку" также зачислили обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха под именем Романа Герданова. Кроме того, в сети и, вероятно, на экранах челябинского торгового центра "Космос" некоторое время висела отредактированная фотография Адольфа Гитлера без усов, представленного как советский фронтовик-герой.

Что такое "Бессмертный полк"?
Это российская пропагандистская общественная организация. Ее зарегистрировали в 2011 году в Томске (Россия) три журналиста. Организация проводит одноименные акции-шествия с портретами и выступлениями-чествованием участников войны.

Изначальной целью общественной организации был сбор историй военнослужащих через собственный сайт. В России и в пророссийских кругах, за пределами России, акция в основном позиционируется как патриотическая, в других странах – как провокационная и спекулятивная.

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Курьезные новости СССР История Российская пропаганда Новости России 9 мая Новости политики
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