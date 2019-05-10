Вести Кремля: Нацист в "Бессмертном полку". Георгиевская лента для американцев в космосе

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10 мая – на сайте "Бессмертного полка" пишут о Романе Герданове из Омска, однако на самом деле это Рейнгард Гейдрих. Он был координатором деятельности по борьбе с внутренними врагами Третьего рейха. Георгиевскую ленту размером с Эйфелеву башню развернули в Останкино. Длина ткани 300 метров, а вес 100 килограммов.

Также в выпуске: Уничтожение стула Кокорина.

Источник: 24 канал