Вести Кремля: Нацист в "Бессмертном полку". Георгиевская лента для американцев в космосе
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10 мая – на сайте "Бессмертного полка" пишут о Романе Герданове из Омска, однако на самом деле это Рейнгард Гейдрих. Он был координатором деятельности по борьбе с внутренними врагами Третьего рейха. Георгиевскую ленту размером с Эйфелеву башню развернули в Останкино. Длина ткани 300 метров, а вес 100 килограммов.
Также в выпуске:
Уничтожение стула Кокорина.
Источник: 24 канал
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