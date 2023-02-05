Родители ребенка даже не смогли дождаться скорой помощи. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России умер ребенок из-за отсутствия врачей

Как стало известно, у годовалой Серафимы началась диарея, а позже и судороги. Мать девочки вызывала скорую неоднократно, но машину нужно было ждать несколько часов.

В итоге родители отвезли ребенка самостоятельно в военный госпиталь. Однако там их встретила только врач-стажер. Как оказалось, всех врачей отправили на войну в Украину, поэтому специалистов сейчас нет.

В госпитале Серафима перестала дышать и медперсонал начал ее спасать, однако ребенок скончался.

В Ноябрьске родители додумались назвать дочь Россия

Несмотря на безразличное отношение вражеской власти к россиянам, местные жители продолжают верить Кремлю и даже называют своих детей в честь государства-террористки. Так, недавно в Ноябрьске родители выбрали для своей новорожденной дочери имя "Россия".

Мама ребенка заявила, что обычно россияне стесняются своей страны. Однако она наоборот уверяет – им не стыдно.

В сети насмехаются, что с именем ребенку "очень повезло". Правда, когда девочке исполнится 18 лет, она сможет исправить такую ошибку в своем паспорте.