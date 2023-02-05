Батьки дитини навіть не змогли дочекатися швидкої допомоги. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії померла дитина через відсутність лікарів

Як стало відомо, в однорічної Серафими почалася діарея, а згодом і судоми. Мати дівчинки викликала швидку неодноразово, але машину потрібно було чекати кілька годин.

У підсумку батьки відвезли дитини самостійно до військового шпиталю. Однак там їх зустріла лише лікар-стажер. Як виявилось, усіх лікарів відправили на війну в Україну, тому фахівців наразі немає.

У шпиталі Серафима перестала дихати і медперсонал почав її рятувати, однак дитина померла.

У Ноябрську батьки додумались назвати доньку Росія

Попри байдуже відношення ворожої влади до росіян, місцеві мешканці продовжують вірити Кремлю та навіть називають своїх дітей на честь держави-терористки. Так, нещодавно у Ноябрську батьки вибрали для своєї новонародженої доньки ім'я "Росія".

Мама дитини заявила, що зазвичай росіяни соромляться своєї країни. Однак вона навпаки запевняє – їм не соромно.

У мережі кепкують, що з ім'ям дитині "дуже пощастило". Щоправда, коли дівчинці виповниться 18 років, вона зможе виправити таку помилку у своєму паспорті.