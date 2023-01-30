Зараз у Забайкаллі до 30 градусів морозу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми У Росії – аномальні морози: з ладу вийшла навіть спецтехніка
Росіянину ампутували ноги
Так, хлопець на ім'я Нікіта вирішив поїхати з міста на вихідні і на дорозі в нього зламалася машина. Вночі температура повітря впала до -30 градусів і росіянин у літніх кросівках замерз.
Внаслідок цього хлопця довелось госпіталізувати до опікового центру Читинської лікарні з обмороженням кінцівок.
У підсумку через сильне обмороження росіянину ампутували ноги.
Росію накрили потужні морози
- З початку нового 2023 року по центральних регіонах Росії вдарили шалені "мінуси". Так, у низці регіонів Центральної Росії 8 та 9 січня морози були від -20 до аж -35 градусів.
- Також холодні ночі фіксують й у столиці країни-агресорки. Там до 6 ранку температура опускається до мінус 23 градусів.
- У Нижегородській області серед ночі застряг на трасі екскурсійний автобус. І не через заметіль, а через те, що у нього замерзло паливо.
- Окрім цього, у російському місті Красноярськ зафіксували аномальні морози. Через це там зламалася частина техніки, яка обробляє дороги піском та сіллю.
- У Якутську стовпчики термометрів показують -42 градуси нижче за нуль. Ба більше, там сталася аварія на місцевій електропідстанції. У підсумку понад тисяча сімей лишилися без світла та тепла.