Сейчас в Забайкалье до 30 градусов мороза. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

К теме В России – аномальные морозы: из строя вышла даже спецтехника

Россиянину ампутировали ноги

Так, парень по имени Никита решил уехать из города на выходные и на дороге у него сломалась машина. Ночью температура воздуха упала до -30 градусов и россиянин в летних кроссовках замерз.

В результате парня пришлось госпитализировать в ожоговый центр Читинской больницы с обморожением конечностей.

В итоге из-за сильного обморожения россиянину ампутировали ноги.

Россию накрыли мощные морозы