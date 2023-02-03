Так, ім'ям держави-агресорки свою доньку назвали Олександр та Людмила Нахрачові. Дівчинка народилась 31 січня. Матір розповіла, що вибрала таке ім'я, коли була вагітною.

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Кажуть, що гордяться

Жінка визнає, зазвичай росіяни соромляться своєї країни. Це очевидно після вторгнення в Україну. Однак вона навпаки запевняє – їм не соромно.

Люди кажуть, що їм соромно, їдуть, кидають...Я вирішила навпаки – нам не соромно. Ми пишаємось,

– сказала матір.

У мережі кепкують, що з ім'ям дитині "дуже пощастило". Щоправда, коли дівчинці виповниться 18 років, вона зможе виправити таку помилку у своєму паспорті.

Батьки назвали дитину "Росією": відео

"Шоколадний" фейк росіян

Російські пропагандисти вигадали новий фейк. Вони поширюють фото плитки шоколаду, яка має назву "Смерть Алешки". Розказують, мовляв, Україна хоче смерті російських дітей.

Фейкове зображення шоколадки поширили пропагандисти Анатолій Шарій, Роман Голованов, Руслан Осташко. Крім цього, його опублікувала низка російськомовних пабліків "Вконтакте".

Зверніть увагу! Такі випадки свідчать, що Кремль займається мілітаризацією дитинства. Наприклад, у Росії залучають неповнолітніх до парамілітарних організацій, зокрема, Юнармії.