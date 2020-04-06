У Росії дитину назвали на честь COVID-19

Новонародженого хлопчика батьки назвали на честь коронавірусу – Ковід. Пара вважає, що це оригінально та ні з ким не сплутаєш.

Це сталося в Кемеровській області у Новокузнецьку в Росії. Хлопчик отримав ім’я, абревіатура від англійського COrona VIrus Disease – Ковід, повідомляє URA.Ru.

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Батьки дитини назвали це ім’я оригінальним і відзначили, що цього імені раніше не існувало. Подружжя вважає, що Ковід має сильну енергетику і має принести дитині удачу в житті.

"Це не Ваня, Саша, Толя або Коля. Ні з ким не сплутаєш", – підкреслили батьки новонародженого малюка.

Коронавірус в Росії: що відомо

У Росії офіційно підтвердили 6 343 випадки зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. Загалом COVID-19 зафіксували у 80 російських регіонів.

Загалом від початку поширення вірусу в Росії померли 47 осіб. А одужали 406 осіб.

По всій Росії провели понад 758 тисяч тестів на коронавірус.

Карантинні обмеження в Росії: