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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Росії дитину назвали на честь COVID-19

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      Дитина отримала ім'я Ковід / amwajpolyclinic.com

      Новонародженого хлопчика батьки назвали на честь коронавірусу – Ковід. Пара вважає, що це оригінально та ні з ким не сплутаєш.

      Це сталося в Кемеровській області у Новокузнецьку в Росії. Хлопчик отримав ім’я, абревіатура від англійського COrona VIrus Disease – Ковід, повідомляє URA.Ru.

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      Батьки дитини назвали це ім’я оригінальним і відзначили, що цього імені раніше не існувало. Подружжя вважає, що Ковід має сильну енергетику і має принести дитині удачу в житті.

      "Це не Ваня, Саша, Толя або Коля. Ні з ким не сплутаєш", – підкреслили батьки новонародженого малюка.

      Коронавірус в Росії: що відомо

      • У Росії офіційно підтвердили 6 343 випадки зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. Загалом COVID-19 зафіксували у 80 російських регіонів.
      • Загалом від початку поширення вірусу в Росії померли 47 осіб. А одужали 406 осіб. 
      • По всій Росії провели понад 758 тисяч тестів на коронавірус.

      Карантинні обмеження в Росії:

      • У Росії продовжили "вихідні" до 30 квітня.
      • У містах закрили розважальні центри, ресторани, кафе, відкриті тільки продуктові магазини та аптеки.
      • З 4 квітня Росія призупинила міжнародні авіарейси для вивезення росіян на батьківщину. Тим, хто залишився за кордоном, обіцяли соціальну допомогу.
      • РЖД та "Аерофлот" скасували низку рейсів по всій країні.
      • У Держдумі зареєстрували законопроєкт, який дозволяє вводити надзвичайний стан на території держави рішенням уряду. 
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Вагітність і пологи Сімʼя Батьки і діти Діти і неповнолітні Новини Росії Курйозні новини
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