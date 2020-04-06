В России ребенка назвали в честь COVID-19

Новорожденного мальчика родители назвали в честь коронавируса – Ковид. Пара считает, что это оригинально и ни с кем не спутаешь.

Это произошло в Кемеровской области в Новокузнецке, в России. Мальчик получил имя, аббревиатура от английского Corona VIrus Disease – Ковид, сообщает URA.Ru.

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Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что этого имени раньше не существовало. Супруги считают, что Ковид имеет сильную энергетику и должен принести ребенку удачу в жизни.

"Это не Ваня, Саша, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь", – подчеркнули родители новорожденного малыша.

Коронавирус в России: что известно

В России официально подтвердили 6 343 случая заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. В общем COVID-19 зафиксировали в 80 российских регионах.

Всего с начала распространения вируса в России умерли 47 человек. А выздоровели 406 человек.

По всей России провели более 758 тысяч тестов на коронавирус.

Карантинные ограничения в России: