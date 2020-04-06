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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В России ребенка назвали в честь COVID-19

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      Ребенок получил имя Ковид / amwajpolyclinic.com

      Новорожденного мальчика родители назвали в честь коронавируса – Ковид. Пара считает, что это оригинально и ни с кем не спутаешь.

      Это произошло в Кемеровской области в Новокузнецке, в России. Мальчик получил имя, аббревиатура от английского Corona VIrus Disease – Ковид, сообщает URA.Ru.

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      Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что этого имени раньше не существовало. Супруги считают, что Ковид имеет сильную энергетику и должен принести ребенку удачу в жизни.

      "Это не Ваня, Саша, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь", – подчеркнули родители новорожденного малыша.

      Коронавирус в России: что известно

      • В России официально подтвердили 6 343 случая заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. В общем COVID-19 зафиксировали в 80 российских регионах.
      • Всего с начала распространения вируса в России умерли 47 человек. А выздоровели 406 человек.
      • По всей России провели более 758 тысяч тестов на коронавирус.

      Карантинные ограничения в России:

      • В России продлили "выходные" до 30 апреля.
      • В городах закрыли развлекательные центры, рестораны, кафе, открыты только продуктовые магазины и аптеки.
      • С 4 апреля Россия приостановила международные рейсы для вывоза россиян на родину. Тем, кто остался за границей, обещали социальную помощь.
      • РЖД и "Аэрофлот" отменили ряд рейсов по всей стране.
      • В Госдуме зарегистрировали законопроект, который позволяет вводить чрезвычайное положение на территории государства решением правительства.
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Беременность и роды Семья Родители и дети Дети и несовершеннолетние Новости России Курьезные новости
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