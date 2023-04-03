В результате авиакатастрофы есть погибший. Об этом сообщают пропагандистские СМИ,информирует 24 Канал.
К теме В российском Ейске военный самолет упал на многоэтажку: видео разрушений
В России упал самолет
В экстренных службах рассказали, что в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет "Бекас". Авиакатастрофа произошла недалеко от поселка Стандартный Среднеахтубинского района.
Во время падения самолета погиб пилот.
Отмечается, что никто больше не пострадал. Информация о разрушениях не поступала.
Где упал российский самолет / Карта
Проблемы с самолетами у россиян
- В российском городе Ейск 17 октября 2022 года произошла авиакатастрофа. Самолет упал на многоэтажку, охватившую огонь.
- Также в марте этого года в Донецкой области вблизи захваченного города Енакиево неудачно приземлился вражеский самолет. Над населенным пунктом был виден огромный столб дыма.
- Позже Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие российского Су-34 недалеко от Енакиево.
- К тому же в России упал самолет Ан-2, на борту которого было ориентировочно 12 человек. Предварительно известно, что речь идет о 10 пассажирах и двух членах экипажа.
- По данным росСМИ, самолет упал из-за оледенения. Российские спасатели говорили, что инцидент произошел в десяти километрах от поселка Каратайка в Заполярном районе, Ненецкого автономного округа Архангельской области.