В результате авиакатастрофы есть погибший. Об этом сообщают пропагандистские СМИ,информирует 24 Канал.

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В России упал самолет

В экстренных службах рассказали, что в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет "Бекас". Авиакатастрофа произошла недалеко от поселка Стандартный Среднеахтубинского района.

Во время падения самолета погиб пилот.

Отмечается, что никто больше не пострадал. Информация о разрушениях не поступала.



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