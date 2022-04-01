В России устроили многоходовочку, чтобы спастись от санкций

Россия продолжает свои гибридные информационные атаки. Помните пропагандистку Овсянникову, ставшую известную на весь мир, вроде бы несанкционированно ворвавшись в студию росТВ с плакатом "Остановите войну"? Сейчас эта "пацифистка" рассказывает иностранным каналам, что простые россияне "не виноваты в войне против Украины". Такая многоходовочка, чтобы убедить Запад снять санкции.

Россия не сидит сложа руки

Это означает только одно. Санкции действуют и больно избивают по российскому бюджету и многим сферам деятельности.

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Но. Во-первых, санкции не действуют мгновенно. В каких-то отраслях их уже почувствовали, в других – на это потребуется несколько месяцев. А в Украине каждый день гибнут люди. Это значит, что санкции нужно максимально быстро усиливать.

Во-вторых, все понимают, что Россия не будет сидеть сложа руки, а как можно скорее будет искать пути, как санкции обойти.

Нет доступа в соцсети? Заходят через VPN. Иностранные компании вроде бы ушли с рынка? Но их заставили платить зарплату работникам, угрожая национализировать собственность. Подсанкционные товары нельзя получить из-за Европы? Везут через Казахстан. И таких примеров десятки, сотни.

Мир должен мгновенно реагировать на попытки Кремля вырваться из кольца санкций. И не вестись на ложь россиян.

Нас – украинцев – не обмануть. Мы с вами опробовали на себе весь арсенал оружия путинской пропагандистской машины.

Фактически у нас коллективный иммунитет к российской лжи. Поэтому призываем мир наконец-то сделать себе прививку от вируса путинской лжи. Выключите все русские каналы, очень усилийте санкции.

Санкции работают

И еще одно напоминание. В 2014-м, когда в Украину вторглась российская армия, страны Запада потихоньку начали вводить санкции против Кремля.

Помните, какой флешмоб устроили тогда в России? "Санкции? Не смешит мои Искандеры". Прошло 8 лет. И Украина на себе почувствовала, что такое "Искандер" и другое российское оружие. Испытала тысячами жизней, миллионами переселенцев.

Теперь Россия должна наконец быть наказана. И если она так боится санкций и ищет какие-либо пути, чтобы выбраться из этого угла, их нужно максимально усилить.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: