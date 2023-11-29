В следующем году почти треть всех расходов будет направлена на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса. Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что российские коррупционеры уже наготове и потирают руки.

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Россия может повторить судьбу СССР

Путин постановил, что доля военных расходов в российском бюджете, общий размер которого составит 36,66 триллиона рублей, достигнет 29,5%.

Коррупционеры, глядя на макропоказатели бюджета, понимают, что поле для кражи будет просто необъятным. В этом можно даже не сомневаться,

– объяснил Жданов.

Напомним, треть бюджета на оборону тратил СССР в последние годы существования. В 1990 году на военные цели было заложено 71 миллиард рублей или 29,4%. Однако, экономика не выдержала милитарного нашествия и в результате Советский Союз развалился.

Обратите внимание! В бюджет 2023 года сначала закладывали только 19% расходов на оборону, а в первый год полномасштабной войны – 17%.

"Именно по экономическим причинам. Он фактически обанкротился, что и стало причиной его распада", – сказал Жданов.

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Какие планы имеют оккупанты

По словам Олега Жданова, виден сильный разрыв между желанием россиян увеличить расходы на армию и их реальные возможности. Оккупанты рассчитывают на такой бюджет, чтобы запустить, например, в 4 смены военно-промышленный комплекс.

На сегодняшний день без импортозамещения, которое по большей части произошло на бумаге, они не смогут его раскрутить на такой потенциал,

– подчеркнул военный эксперт.

С одной стороны, россияне пугают мир, что будут "производить танки как спичечные коробки".

С другой стороны, на деле все может оказаться иначе – наличие груды денег не означает, что заводы уже завтра начнут выпускать безумное количество новейшего вооружения. Так как у россиян будут проблемы даже с восстановлением оружия, которое враг сейчас снимает с хранения.

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