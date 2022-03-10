В России уволили 8 генералов и изменили тактику ведения войны, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что Путин уволил восьмерых генералов, которых считает ответственными за провал войны в Украине. В то же время, в России изменили тактику и стратегию ведения боевых действий.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сказал 10 марта в эфире совместного информационного марафона, ссылаясь на данные украинской разведки.

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Чиновник отметил, что Путин планировал закончить войну в Украине за 2 – 3 дня и "пройти маршем по Крещатику". Однако сегодня планы и стратегия неприятеля изменились.

Они сейчас перешли к другой тактике. Они сменили руководство. У них было снято около 8 генералов со своих должностей, потому что они не выполнили задание. Сейчас назначены новые,

– сообщил Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, российская сторона в отчаянии, даже кремлевские пропагандисты сменили риторику. В то же время, разведка США прогнозирует победу Украины.

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