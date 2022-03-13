В России уже не могут скрыть правду: новости об убитых оккупантах заполонили вражеские СМИ

В российской власти больше не могут сдержать информационную волну о потерях. В региональных СМИ распространяются новости об убитых оккупантах в Украине.

Информацию о смерти российских военных публикуют почти каждые 5 минут. Это также заметно в скриншотах ниже.

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Заметим, что, к сожалению, об убитых на российских ресурсах пишут так, будто бы все боевики погибли в бою, а не как подлые оккупанты.

Также напомним, что на 13 марта враг потерял уже более 13 тысяч своих военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Россия больше не может скрывать смерти оккупантов / Скриншоты из росСМИ

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