Соответствующий разговор российского оккупанта с женой перехватила наша разведка. Она жаловалась ему, что в Бурятии всех забирают.
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Россия мобилизует на войну 60 и 65-летних
Я тебе говорю, у нас тут капец, что творится… Из районов всех дергают, вот… Дедушек просто вообще забирают, которым под 60 – 65 лет,
– рассказала оккупанту жена.
Кремль забирает на войну даже людей 60 – 65 лет: слушайте перехваченный разговор
Жена оккупанта также рассказала, что половина людей уже покинула Бурятию. В ответ оккупант часто употребляет нецензурную лексику и возмущается, почему пришли повестки тем, кто никогда не служил.
Жена рассказала российскому оккупанту, что "сейчас всех забирают", мол, половина будет на зачистке, половина к оккупантам в Украину поедет.
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