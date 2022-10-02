Відповідну розмову російського окупанта з жінкою перехопила наша розвідка. Вона скаржилась йому, що в Бурятії всіх забирають.

Читайте також Окупанти кажуть місцевим, що вони ненадовго, – Гайдай розповів, яка ситуація на Луганщині

Росія мобілізує на війну 60 та 65-річних осіб

Я тобі кажу, у нас тут капець, що твориться… З районів всіх смикають, ось… Дідусів просто взагалі забирають, яким під 60 – 65 років,

– розповіла окупанту жінка.

Кремль забирає на війну навіть людей 60 – 65 років: слухайте перехоплену розмову

Жінка окупанта також розповіла, що половина людей вже покинула Бурятію. У відповідь окупант тільки часто вживає нецензурну лексику та обурюється, чому прийшли повістки тим, хто ніколи не служив.

Дружина розповіла російському окупанту, що "зараз всіх забирають", мовляв, половина буде на зачистці, половина до окупантів в Україну поїдуть.

Дивіться також – на Півдні окупанти підтягують мобілізованих, але у нас вогневий контроль: відео