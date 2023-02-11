Чтобы удовлетворить имперские амбиции бункерного диктатора, русской армии требуется больше орудийного мяса.

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Поэтому в стране-агрессорке придумали новые методы вербовки в "мясные батальоны". В российских городах уже появились объявления, больше похожие на погребальные таблички на могилах.

Вступай в ряды русской священной армии и будешь спасен Иисусом Христом!,

– говорится на табличке.

Что ж, проверить, действительно ли Иисус спасет оккупантов, возможности у россиян нет. Ведь жалоб из "того мира" пока не поступало.



Новый метод вербовки россиян / Фото "РИА Мелитополь"

Потери врага в Украине

С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 136 880 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1140 врагов. Это колоссальная цифра.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны совершила 12 авиаударов по районам скопления живой силы. Кроме того, было еще 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии смогли поразить 2 района скопления живой силы. Также под обстрелы попал склад боеприпасов, позиция зенитно-ракетного комплекса и 3 других важных объекта захватчиков.

Мониторинговая группа Oryx сообщила, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия потеряла фактически 50% оперативный танковый парк. Это, по меньшей мере, 1000 танков.