Разница лишь в отсутствии такого антисемитизма, как было в Германии. Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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Он отметил, что гитлеризм строился на неспособности смириться с тогдашней геополитической реальностью. У сторонников Гитлера была жажда реваншизма. Они хотели что-то отвоевать, мечтали какими-то старыми границами.
"То, что делает Путин – это один в один. Мы видим в России вместо евреев – украинцы. У них объект для ненависти – это мы. Они так же утверждают, что нас не существует, мы – вымышленные, у нас не такой язык и история", – пояснил журналист.
Казанский: Путин – абсолютно примитивный и плохо образованный человек
Денис Казанский считает, что глава Кремля написал безграмотную статью, опираясь на мифы и ложь из фашистских брошюр, где пишут об отсутствии у Украины собственного языка и истории.
Это нам показывает, из чего складывается мировоззрение Путина. Он – совершенно примитивный человек, очень плохо образованный. В частности в том, что касается истории,
– подчеркнул участник ТКГ.
И добавил, Путин предъявляет Украине территориальные претензии на основе фейка. Мол, надо пересмотреть границы, провести какую-то ревизию. Но все его заявления и действия являются проявлением фашизма, который был еще в XX веке.
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Путин написал статью об Украине: главное
- На официальном сайте президента России 12 июля была опубликована статья "Об историческом единстве русских и украинцев". Текст есть в доступе как на русском, так и на украинском языках.
- Путин изложил ряд аргументов, почему якобы украинцы и россияне являются одним народом. По его словам, славянские и другие племена были объединены одним древнерусским языком, а после крещения Руси – православной верой.
- К тому же, по его мнению, произведения Шевченко, Сковороды, Котляревского являются не украинским, а общим достоянием.
- На такие действия главы Кремля уже отреагировал Владимир Зеленский. Он заметил, что мог бы предоставить Путину много материала, которым можно воспользоваться при написании другой – будущей статьи.