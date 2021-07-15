Разница лишь в отсутствии такого антисемитизма, как было в Германии. Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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Он отметил, что гитлеризм строился на неспособности смириться с тогдашней геополитической реальностью. У сторонников Гитлера была жажда реваншизма. Они хотели что-то отвоевать, мечтали какими-то старыми границами.

"То, что делает Путин – это один в один. Мы видим в России вместо евреев – украинцы. У них объект для ненависти – это мы. Они так же утверждают, что нас не существует, мы – вымышленные, у нас не такой язык и история", – пояснил журналист.

Казанский: Путин – абсолютно примитивный и плохо образованный человек

Денис Казанский считает, что глава Кремля написал безграмотную статью, опираясь на мифы и ложь из фашистских брошюр, где пишут об отсутствии у Украины собственного языка и истории.

Это нам показывает, из чего складывается мировоззрение Путина. Он – совершенно примитивный человек, очень плохо образованный. В частности в том, что касается истории,

– подчеркнул участник ТКГ.

И добавил, Путин предъявляет Украине территориальные претензии на основе фейка. Мол, надо пересмотреть границы, провести какую-то ревизию. Но все его заявления и действия являются проявлением фашизма, который был еще в XX веке.

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Путин написал статью об Украине: главное