"У меня нож": в России в воздухе развернули самолет из-за мема с Путиным
В России рейс Москва – Краснодар в ночь с 23 на 24 марта прервал полет и вернулся в аэропорт из-за мема с Владимиром Путиным. На других мемах была надпись "у меня нож".
Источник:Medialeaks
Пассажирка рейса рассказала, что вскоре после взлета самолета пассажиры начали получать на телефоны странные картинки.
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На одном из мемов была изображена девушка в хиджабе и с лицом Путина. Она сложила руки, как во время молитвы. Кроме того, среди присланных изображений также обнаружили картинки с надписью "у меня нож".
Взволнованные люди рассказали об инциденте бортпроводнику.
Было неловко. Еще несколько пассажиров также получили подобные сообщения и сообщили об этом бортпроводнику,
– призналась пассажирка самолета.
Экипаж немедленно связался со службой безопасности. Во время короткого телефонного разговора приняли решение развернуть самолет и вернуть его в аэропорт Москвы.
Виновницу инцидента обнаружили. Картинки разослала 25-летняя пассажирка рейса.
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