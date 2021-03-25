"У мене ніж": у Росії в повітрі розвернули літак через мем з Путіним
У Росії рейс Москва – Краснодар у ніч з 23 на 24 березня перервав політ і повернувся в аеропорт через мем з Володимиром Путіним. На інших мемах був напис "у мене ніж".
Джерело:Medialeaks
Пасажирка рейсу розповіла, що невдовзі після зльоту літака пасажири почали отримувати на телефони дивні картинки.
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На одному з мемів була зображена дівчина у хіджабі та з обличчям Путіна. Вона склала руки, наче під час молитви. Окрім того, серед надісланих зображень також виявили картинки з написом "у мене ніж".
Схвильовані люди розповіли про інцидент бортпровіднику.
Було ніяково. Ще кілька пасажирів також отримали подібні повідомлення і повідомили про це бортпровідника,
– зізналася пасажирка літака.
Екіпаж негайно зв'язався з службою безпеки. Під час короткої телефонної розмови ухвалили рішення розвернути літак та повернути його до аеропорту Москви.
Винуватицю інциденту виявили. Картинки розіслала 25-річна пасажирка рейсу.
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