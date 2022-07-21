20 июля россияне обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Об этом 24 каналу рассказали источники в разведке.

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Ранее россияне говорили, что все люди из этих населённых пунктов будут эвакуированы и отселены. Интересно, что села начали обстреливать после того, как военные узнали, что там находится местный депутат.

Россияне убили депутата Николая Дегтярова

Узнав, что на месте находится 63-летний местный депутат Николай Дегтярев, российские военные начали обстреливать Журавлевку и Нехотеевку. Чиновник погиб на месте от многочисленных ранений. Теперь российские СМИ разгоняют о том, что российский политик якобы был убит Украиной.

В Мелитополе оккупанты сбили свой же дрон

Сегодня ночью в Мелитополе было неспокойно – примерно в полночь жители города услышали взрывы.

Впоследствии неподалеку начался пожар. Оказалось, что российские захватчики сбили свой же летающий объект. В результате его падения загорелись 2 поля.

В целом мэр Иван Федоров подчеркнул, что угроза для мирных жителей Мелитополя растет – россияне находят все более новые способы того, как использовать гражданских, как живой щит.

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