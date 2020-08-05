В Еврейской автономной области в России рухнул мост. В этом районе проводили учения железнодорожных войск. Известно, что травмировались около 20 человек, их отправили в больницу. Причины аварии выясняются.

В поселке имени Тельмана Смидовичского района, где проходили военные учения, возводили понтонный мост. Конструкции моста обвалились, задев людей, информирует ТАСС.

Важно: Взрыв в Бейруте произошел из-за селитры с судна российского бизнесмена Гречушкина, – СМИ

В результате пострадали по меньшей мере 18 человек, погибших нет. Травмированных доставили в военный госпиталь в Хабаровске. На месте происшествия работает комиссия, устанавливающая обстоятельства аварии.

"Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, потому что это не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили быструю и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали", – отметил первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев.

Причины обвала

В пресс-службе Восточного военного округа России заявили, что во время возведения моста одна из опор не выдержала нагрузки и упала. По одной из версий, во время возведения моста могли нарушить технику безопасности.