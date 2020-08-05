В Єврейській автономній області у Росії обвалився міст. У цьому районі проводили навчання залізничних військ. Відомо, що травмувались близько 20 людей, їх відправили до лікарні. Причини аварії з'ясовують.

У селищі імені Тельмана Смидовичського району, де відбувались військові навчання, зводили понтонний міст. Конструкції моста обвалились, зачепивши людей, інформує ТАСС.

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У результаті постраждали щонайменше 18 осіб, загиблих немає. Травмованих доставили у військовий госпіталь у Хабаровську. На місці події працює комісія, що встановлює обставини аварії.

"Військові нікого туди не допускають, розбираються самостійно, тому що це не наше спорудження, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку та пожежну машину. Вони не просили, просто ми відреагували", – зазначив перший заступник голови Смидовичського району Борис Корольов.

Причини обвалу

У пресслужбі Східного воєного округу Росії заявили, що під час зведення моста одна з опор не витримала навантаження і впала. За однією з версій, під час зведення моста могли порушити техніку безпеки.