В России вспыхнула воинская часть
Источник:ТАСС
В Новой Москве возник пожар на территории воинской части. Там горят два этажа казармы.
Пожар вспыхнул в поселке Мосрентген. На место инцидента отправились спасатели.
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Пожар в воинской части в России
В казарме воинской части в Новой Москве 21 декабря произошло возгорание. Спасатели сообщили, что огонь охватил два этажа.
Седьмой и восьмой этажи казармы №2 горят открытым пламенем. Произведена эвакуация солдат,
– отметили в экстренной службе.
Огонь охватил площадь 30 квадратных метров. Источник пожара – в лифтовой шахте. По дороге в воинскую часть был заметен черный дым.
По информации из открытых источников, по адресу, где вспыхнул пожар, расположена 27-я гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада.
Другой серьезный пожар в России 21 декабря
В российском городе Томск 21 декабря произошел масштабный пожар. Огонь полностью охватил здание торгового центра "Лента". Это один из самых больших в Томской области гипермаркетов.
Предварительно причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети здания. Хотя сотрудники ТЦ говорят, что перед началом возгорания в отделе пиротехники раздались взрывы.
В военной части вспыхнул пожар: смотрите карту
Пожар в воинской части в России: смотрите видео
Спасатели гасят возгорание: смотрите видео