В России вспыхнула воинская часть

В Новой Москве возник пожар на территории воинской части. Там горят два этажа казармы.

Пожар вспыхнул в поселке Мосрентген. На место инцидента отправились спасатели.

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Пожар в воинской части в России

В казарме воинской части в Новой Москве 21 декабря произошло возгорание. Спасатели сообщили, что огонь охватил два этажа.

Седьмой и восьмой этажи казармы №2 горят открытым пламенем. Произведена эвакуация солдат,

– отметили в экстренной службе.

Огонь охватил площадь 30 квадратных метров. Источник пожара – в лифтовой шахте. По дороге в воинскую часть был заметен черный дым.

По информации из открытых источников, по адресу, где вспыхнул пожар, расположена 27-я гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада.

Другой серьезный пожар в России 21 декабря

В российском городе Томск 21 декабря произошел масштабный пожар. Огонь полностью охватил здание торгового центра "Лента". Это один из самых больших в Томской области гипермаркетов.

Предварительно причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети здания. Хотя сотрудники ТЦ говорят, что перед началом возгорания в отделе пиротехники раздались взрывы.

В военной части вспыхнул пожар: смотрите карту

Пожар в воинской части в России: смотрите видео

Спасатели гасят возгорание: смотрите видео