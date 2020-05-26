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В России второй раз за неделю разбился военный вертолет: экипаж погиб – видео, фото

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Вертолет Ми-8 разбился на Чукотке 26 мая 2020: фото, видео
Аварія російського Мі-8 на Чукотці / РИА Новости

Российский военный вертолет Ми-8 ВКС разбился 26 мая в аэропорту российского Анадыря, на Чукотке. В результате аварии погибли четыре человека.

Падіння вертольота трапилось під час виконання навчально-тренувального польоту. Про це повідомляє Интерфакс.

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Що відомо про аварію російського вертольота на Чукотці

  • Вертоліт проводив впав з висоти 15 метрів. За інформацією Міноборони Росії, після аварії виникла пожежа, яку одразу ж загасили.
  • Всередині перебували четверо військових. Усі вони загинули.
  • За попередньою версією, причиною жорсткої посадки могла стати технічна несправність вертольота.
  • Чорні скриньки Мі-8 вже знайшли, їхній стан задовільний.

Зверніть увагу! Це вже друга аварія Мі-8 за останні сім днів в Росії. 19 травня в Підмосков'ї також розбився вертоліт з військовими, що виконував тренувальний політ. Тоді загинуло троє людей.

аварія російського вертольота
Аварія російського Мі-8 / Фото з телеграм-каналу Mash

аварія російського вертольота
Екіпаж російського вертольота Мі-8 загинув / Фото з телеграм-каналу Mash

Дивіться відео з місця аварії російського вертольота на Чукотці:

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости России авиация Аварии и ДТП
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