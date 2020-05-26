В России второй раз за неделю разбился военный вертолет: экипаж погиб – видео, фото
Российский военный вертолет Ми-8 ВКС разбился 26 мая в аэропорту российского Анадыря, на Чукотке. В результате аварии погибли четыре человека.
Падіння вертольота трапилось під час виконання навчально-тренувального польоту. Про це повідомляє Интерфакс.
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Що відомо про аварію російського вертольота на Чукотці
- Вертоліт проводив впав з висоти 15 метрів. За інформацією Міноборони Росії, після аварії виникла пожежа, яку одразу ж загасили.
- Всередині перебували четверо військових. Усі вони загинули.
- За попередньою версією, причиною жорсткої посадки могла стати технічна несправність вертольота.
- Чорні скриньки Мі-8 вже знайшли, їхній стан задовільний.
Зверніть увагу! Це вже друга аварія Мі-8 за останні сім днів в Росії. 19 травня в Підмосков'ї також розбився вертоліт з військовими, що виконував тренувальний політ. Тоді загинуло троє людей.
Аварія російського Мі-8 / Фото з телеграм-каналу Mash
Екіпаж російського вертольота Мі-8 загинув / Фото з телеграм-каналу Mash
Дивіться відео з місця аварії російського вертольота на Чукотці: