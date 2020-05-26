У Росії вдруге за тиждень розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув – відео, фото

Російський військовий вертоліт Мі-8 ВКЗ розбився 26 травня в аеропорту російського Анадиря, що на Чукотці. Внаслідок аварії загинули чотири людини.

Падіння вертольота трапилось під час виконання навчально-тренувального польоту. Про це повідомляє Интерфакс.

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Що відомо про аварію російського вертольота на Чукотці

Вертоліт проводив впав з висоти 15 метрів. За інформацією Міноборони Росії, після аварії виникла пожежа, яку одразу ж загасили.

Всередині перебували четверо військових. Усі вони загинули.

За попередньою версією, причиною жорсткої посадки могла стати технічна несправність вертольота.

Чорні скриньки Мі-8 вже знайшли, їхній стан задовільний.

Зверніть увагу! Це вже друга аварія Мі-8 за останні сім днів в Росії. 19 травня в Підмосков'ї також розбився вертоліт з військовими, що виконував тренувальний політ. Тоді загинуло троє людей.



Аварія російського Мі-8 / Фото з телеграм-каналу Mash



Екіпаж російського вертольота Мі-8 загинув / Фото з телеграм-каналу Mash

Дивіться відео з місця аварії російського вертольота на Чукотці: