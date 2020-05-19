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Під Москвою вертоліт здійснив жорстку посадку: екіпаж загинув

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Аварія вертольота під Москвою 19 травня 2020: екіпаж загинув
Під Москвою вертоліт здійснив жорстку посадку / helitema.com

У Підмосков'ї, поблизу міста Клин, 19 травня вертоліт Міноборони Росії здійснив жорстку посадку. Внаслідок аварії загинув весь екіпаж.

Вертоліт Мі-8 повітряно-космічних сил Росії жорстко сів, повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міноборони.

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Аварія сталася за 20 кілометрів від Клину. Борт виконував навчально-тренувальний політ,
– йдеться у повідомленні.

Увесь екіпаж вертольота загинув. За попередніми даними, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Місто Клин, де сталася аварія вертольота: дивіться карту

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Жертви Аварії та ДТП Новини Росії авіація
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