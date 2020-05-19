Под Москвой вертолет совершил жесткую посадку: экипаж погиб
В Подмосковье, вблизи города Клин 19 мая вертолет Минобороны России совершил жесткую посадку. В результате аварии погиб весь экипаж.
Вертолет Ми-8 воздушно-космических сил России жестко сел, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.
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Авария произошла в 20 километрах от Клина. Борт выполнял учебно-тренировочный полет,
– говорится в сообщении.
Весь экипаж вертолета погиб. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Город Клин, где произошла авария вертолета: смотрите карту