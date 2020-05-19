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Под Москвой вертолет совершил жесткую посадку: экипаж погиб

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Авария вертолета под Москвой 19 мая 2020: экипаж погиб
Под Москвой вертолет совершил жесткую посадку / helitema.com

В Подмосковье, вблизи города Клин 19 мая вертолет Минобороны России совершил жесткую посадку. В результате аварии погиб весь экипаж.

Вертолет Ми-8 воздушно-космических сил России жестко сел, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

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Авария произошла в 20 километрах от Клина. Борт выполнял учебно-тренировочный полет,
– говорится в сообщении.

Весь экипаж вертолета погиб. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Город Клин, где произошла авария вертолета: смотрите карту

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Жертвы Аварии и ДТП Новости России авиация
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