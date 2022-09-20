Об этом сказал 24 каналу российский правозащитник Марк Фейгин. Он не исключает, что путин может объявить всеобщую мобилизацию в россии, но это будет крайней мерой.

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Фейгин отметил, что кремлевские власти пытаются заранее предусмотреть весь набор наказаний на случай объявления войны и всеобщей мобилизации, если люди откажутся воевать и покидать места службы и даже не появляться в пункт сбора.

Вот они 10 лет, как я понимаю, предусматривают,

– сказал российский правозащитник.

В то же время он отметил, что в этом контексте его смутило слово "мародерство".

Смотрите, за мародерство не только не наказывают, они его поощряют на оккупированных территориях. Это некая компенсация за то, что можешь умереть,

– заявил Фейгин.

Ведь, отметил правозащитник, к мародерству в общем привлечены все – от командиров до высшего руководства. Здесь есть определенная иерархия по принятию решений.

Но я предполагаю, что мародерство предполагается не только на территории Украины. Они уголовников набирают. Зачем в армию идут эти товарищи с оружием?

– заметил он.

Они же, по словам Фейгина, не воевать туда идут, а пьянствовать и употреблять наркотики. Ведь на войну пойдут осужденные за тяжкие преступления. И все эти ужесточения наказаний предусмотрены, в частности, для них.

То есть в стране беззаконие. Оно и раньше было, прямо сейчас дошло до какой-то предфинальной точки,

– подчеркнул правозащитник.

Поэтому, добавил он, российские власти пытаются защититься бумажками, буквами от того вала насилия, которое возникнет в связи с прибытием в армию заключенных.

Возможно ли объявление в россии мобилизации

Фейгин считает, что в первую очередь это просто понты российских властей. Но это не исключает того, что путин может применить общую мобилизацию как крайнюю меру, чтобы радикально увеличить личный состав и погнать людей как мясо на фронт.

Другой вопрос, что уже поздно, в принципе. Потому что, какую бы мобилизацию неи объявил, в лучшем случае ты сможешь этих людей, которых наберешь, отправить на фронт через месяц – два – три,

– заметил правозащитник.

Поэтому, резюмировал он, на самом деле кремлевские власти "прокладываются под мобилизацию", но пока это только понты и попытка показать, что они могут такое сделать.

Мобилизация в россии: что известно

Российское военное руководство переходит к новой фазе мобилизации. Кремль уже исчерпал все источники боевой силы на географической и социально-экономической периферии страны-агрессора.

Захватчики пытаются всеми возможными способами пополнить личный состав. На фронт они планируют отправлять преподавателей и работников заводов.

На временно оккупированных россией территориях продолжаются мероприятия по так называемой мобилизации. В частности, оккупанты мобилизуют мужчин из Крыма.

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