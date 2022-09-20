Про це сказав 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін. Він не виключає, що путін може оголосити загальну мобілізацію в росії, але це буде крайнім засобом.

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Фейгін зазначив, що кремлівська влада намагається заздалегідь передбачити весь набір покарань на випадок оголошення війни та загальної мобілізації, якщо люди відмовляться воювати та залишатимуть місця служби й навіть не з'являтимуться до пункту збору.

Ось вони 10 років, як я розумію, передбачають,

– сказав російський правозахисник.

Водночас він зауважив, що в цьому контексті його збентежило слово "мародерство".

Дивіться, за мародерство не тільки не карають, вони його заохочують на окупованих територіях. Це така собі компенсація за те, що можеш померти,

– заявив Фейгін.

Адже, наголосив правозахисник, у мародерство загалом залучені всі – від командирів до вищого керівництва. Тут є певна ієрархія щодо ухвалення рішень.

Але я припускаю, що мародерство передбачається не лише на території України. Вони карних злочинців набирають. Для чого в армію йдуть ці товариші зі зброєю?,

– зауважив він.

Вони ж, за словами Фейгіна, не воювати туди йдуть, а пиячити та вживати наркотики. Адже на війну підуть саме засуджені за тяжкі злочини. І всі ці посилення покарань передбачені, зокрема, для них.

Тобто в країні беззаконня. Воно й раніше було, просто зараз дійшло до якоїсь передфінальної точки,

– наголосив правозахисник.

Тому, додав він, російська влада намагається захиститися папірцями, буквами від того валу насильства, яке виникне в зв'язку із прибуттям в армію в'язнів.

Чи можливе оголошення в росії мобілізації

Фейгін вважає, що насамперед це просто понт російської влади. Але це не виключає того, що путін може застосувати загальну мобілізацію як крайній засіб, щоб радикально збільшити особовий склад і погнати людей як м'ясо на фронт.

Інше питання, що вже пізно, в принципі. Бо, яку б мобілізацію не оголосив, у кращому випадку ти зможеш цих людей, яких набереш, відправити на фронт через місяць – два – три,

– зауважив правозахисник.

Тому, резюмував він, насправді кремлівська влада "прокладається" під мобілізацію, але поки що це лише понт і спроба показати, що вона може таке зробити.

Мобілізація в росії: що відомо

Російське військове керівництво переходить до нової фази мобілізації. Кремль вже вичерпав усі джерела бойової сили на географічній та соціально-економічній периферії країни-агресорки.

Загарбники намагаються усіма можливими способами поповнити особовий склад. На фронт вони вже планують відправляти викладачів і працівників заводів.

На тимчасово окупованих росією територіях продовжуються заходи з так званої мобілізації. Зокрема окупанти мобілізують чоловіків з Криму.

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